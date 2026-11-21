За громкими заявлениями Дональда Трампа о завершении войны в Украине могут скрываться совсем другие мотивы, чем просто стремление к миру. У его ближайшего окружения есть собственные финансовые интересы, связанные с оборонной промышленностью, энергетикой и международными соглашениями. Более того, некоторые представители команды президента США фактически оказываются по обе стороны переговорного процесса.

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Как бизнес-интересы Джареда Кушнера и Илона Маска влияют на политику Вашингтона, почему американские республиканцы недовольны сближением с Кремлем и чем Украина рискует из-за мирных договоренностей Трампа, – в аналитике для 24 Канала объяснила американистка Александра Филипенко.

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Конфликт интересов в команде Трампа

Главной движущей силой внешней политики новой администрации США становится не идеология или геополитическая стратегия, а прагматический финансовый интерес.

Яркий пример – деятельность Джареда Кушнера. Его инвестиционная компания Affinity Partners, привлекшая миллиарды долларов из стран Персидского залива, владеет акциями американской военной компании ARXIS. Она получает значительную часть выручки от производства комплектующих для истребителей F-35, систем противоракетной обороны, эсминцев и атомных подводных лодок.

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В материалах для инвесторов компания прямо связывает рост прибыли с войнами, которые ведутся в мире. Возникает парадоксальная ситуация: человек, который в администрации Дональда Трампа должен заниматься дипломатией и урегулированием конфликтов, финансово заинтересован в оборонной отрасли.

Это уже привлекло внимание американских законодателей. Демократ Роберт Гарсия направил письма Кушнеру и еще двенадцати представителям администрации с требованием дать показания в Конгрессе. Идею расследования поддерживают и часть республиканцев, которых раздражает смешение государственных интересов с частным бизнесом.

В США также возникли юридические претензии к участию Кушнера в дипломатических переговорах из-за его частных деловых интересов. В частности, организация CREW подала иск, требуя отстранить его от роли специального посланника Трампа.

Полный разговор с Филипенко: смотреть видео

Реакция республиканцев на сближение с Россией

Недовольство внутри Республиканской партии вызывают не только финансовые интересы представителей администрации, но и пророссийская риторика самого Дональда Трампа. Его встреча с Владимиром Путиным и публичное называние российского диктатора другом вызвали критику даже на лояльном к республиканцам телеканале Fox News.

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Американские законодатели помнят вмешательство России в выборы в США и попытки дестабилизировать общество. Поэтому доверия к Москве нет даже у тех политиков, которые скептически относятся к внешней помощи.

Большинство конгрессменов от обеих партий продолжают поддерживать Украину. Попытки отдельных сторонников Трампа использовать пакеты военной помощи Киеву в качестве инструмента политического шантажа могут оказаться невыгодными. Американскому обществу будет сложно объяснить отказ от поддержки Украины на фоне сближения с Кремлем.

Бизнес-сделки под прикрытием миротворчества

Все так называемые мирные инициативы представителей окружения Трампа следует рассматривать через призму их бизнес-интересов. Предложения о замораживании конфликта, изменении границ или предоставлении Украине суррогатных гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО могут быть попыткой как можно быстрее прекратить огонь и открыть путь к новым глобальным соглашениям.

Для команды Трампа ключевым приоритетом является экономика. За закрытыми дверями могут обсуждаться масштабные проекты – от доступа к ресурсам в Арктике до перераспределения активов российских энергетических гигантов вроде "Лукойлу".

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Показательна и активность Вашингтона в Венесуэле, где США стремятся усилить влияние на нефтяные месторождения, которые ранее разрабатывали компании из России и Китая. Таким образом, внешняя политика США превращается в серию жестких бизнес-сделок, где вопрос безопасности Украины рассматривается не как ценностный ориентир, а как один из пунктов большого коммерческого соглашения.

Трансформация Илона Маска и некомпетентность новых переговорщиков

Еще одним примером преобладания бизнес-интересов над политическими принципами являетсяповедение Илона Маска. Бизнесмен, который еще недавно был одним из главных лиц движения MAGA, теперь публично дистанцируется от этого статуса, называя себя центристом.

Его заявления о якобы организованном Госдепом перевороте в Украине в 2014 году повторяют опасные кремлевские нарративы. В то же время, когда речь заходит об ответственности за использование систем Starshield, Маск пытается переложить ее на американское государство, защищая свой гражданский бизнес Starlink от политических рисков.

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Это типичное поведение представителей большого капитала, которые адаптируются к политической конъюнктуре. В то же время дипломатические усилия команды Трампа часто опираются на людей, которые недостаточно понимают контекст войны. Стив Виткофф, в частности, заявляет, что США ничего не потеряют от прекращения поставок оружия Украине, игнорируя тот факт, что Киев является одним из крупнейших покупателей американского вооружения.

Его поведение во время встреч с Владимиром Зеленским также вызывает вопросы относительно понимания дипломатических процессов.

К слову, профессор американистики Скотт Лукас обращал внимание на роль Виткоффа и Кушнера в переговорах с Путиным. По его оценке, американские посланники рискуют позволить Кремлю навязывать собственную повестку дня, перенося разговор с российской агрессии на более широкие вопросы европейской безопасности. За громкими заявлениями о мире не прослеживается фундаментальной стратегии. Вместо этого команда Трампа стремится как можно быстрее остановить войну, чтобы вернуться к привычному зарабатыванию денег на глобальных рынках.