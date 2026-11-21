За гучними заявами Дональда Трампа про завершення війни в Україні можуть стояти зовсім інші мотиви, ніж просто бажання досягти миру. Його найближче оточення має власні фінансові інтереси, пов'язані з оборонною промисловістю, енергетикою та міжнародними угодами. Ба більше, деякі представники команди президента США фактично опиняються по обидва боки переговорного процесу.

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Як бізнесові інтереси Джареда Кушнера та Ілона Маска впливають на політику Вашингтона, чому американські республіканці невдоволені зближенням із Кремлем і чим Україна ризикує через мирні домовленості Трампа, – в аналітиці для 24 Каналу пояснила американістка Олександра Філіпенко.

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Конфлікт інтересів у команді Трампа

Головним рушієм зовнішньої політики нової адміністрації США стає не ідеологія чи геополітична стратегія, а прагматичний фінансовий інтерес.

Яскравий приклад – діяльність Джареда Кушнера. Його інвестиційна компанія Affinity Partners, яка залучила мільярди доларів від країн Перської затоки, володіє акціями американської військової компанії ARXIS. Вона отримує значну частину виручки від виробництва комплектуючих для винищувачів F-35, систем протиракетної оборони, есмінців та атомних підводних човнів.

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У матеріалах для інвесторів компанія прямо пов'язує зростання прибутків із війнами, які тривають у світі. Виникає парадоксальна ситуація: людина, яка в адміністрації Дональда Трампа має займатися дипломатією та завершенням конфліктів, фінансово зацікавлена в оборонній галузі.

Це вже привернуло увагу американських законодавців. Демократ Роберт Гарсіа надіслав листи Кушнеру та ще дванадцятьом представникам адміністрації з вимогою надати свідчення в Конгресі. Ідею розслідування підтримують і частина республіканців, яких дратує змішування державних інтересів із приватним бізнесом.

У США також виникли юридичні претензії до участі Кушнера в дипломатичних переговорах через його приватні бізнесові інтереси. Зокрема, організація CREW подала позов, вимагаючи усунути його від ролі спеціального посланця Трампа.

Повна розмова з Філіпенко: дивитись відео

Реакція республіканців на зближення з Росією

Невдоволення всередині Республіканської партії викликають не лише фінансові інтереси представників адміністрації, а й проросійська риторика самого Дональда Трампа. Його зустріч із Владіміром Путіним та публічне називання російського диктатора другом спровокували критику навіть на лояльному до республіканців телеканалі Fox News.

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Американські законодавці пам'ятають втручання Росії у вибори США та спроби дестабілізувати суспільство. Тому довіри до Москви немає навіть у тих політиків, які скептично ставляться до зовнішньої допомоги.

Більшість конгресменів від обох партій продовжують підтримувати Україну. Спроби окремих трампістів використовувати пакети військової допомоги Києву як інструмент політичного шантажу можуть виявитися невигідними. Американському суспільству буде складно пояснити відмову від підтримки України на тлі зближення з Кремлем.

Бізнес-угоди під прикриттям миротворчості

Усі так звані мирні ініціативи представників оточення Трампа варто розглядати через призму їхніх бізнес-інтересів. Пропозиції щодо замороження конфлікту, зміни кордонів чи надання Україні сурогатних гарантій безпеки за аналогією з п'ятою статтею НАТО можуть бути спробою якнайшвидше припинити вогонь і відкрити шлях до нових глобальних угод.

Для команди Трампа ключовим пріоритетом є економіка. За зачиненими дверима можуть обговорюватися масштабні проєкти – від доступу до ресурсів в Арктиці до перерозподілу активів російських енергетичних гігантів на кшталт "Лукойлу".

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Показовою є й активність Вашингтона у Венесуелі, де США прагнуть посилити вплив на нафтові родовища, які раніше розробляли компанії з Росії та Китаю. Таким чином, зовнішня політика США перетворюється на серію жорстких бізнес-транзакцій, де питання безпеки України розглядається не як ціннісний орієнтир, а як один із пунктів великої комерційної угоди.

Трансформація Ілона Маска та некомпетентність нових перемовників

Ще одним прикладом переваги бізнес-інтересів над політичними принципами є поведінка Ілона Маска. Бізнесмен, який ще недавно був одним із головних облич руху MAGA, тепер публічно дистанціюється від цього статусу, називаючи себе центристом.

Його заяви про нібито організований Держдепом переворот в Україні у 2014 році повторюють небезпечні кремлівські наративи. Водночас, коли йдеться про відповідальність за використання систем Starshield, Маск намагається перекласти її на американську державу, захищаючи свій цивільний бізнес Starlink від політичних ризиків.

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Це типова поведінка представників великого капіталу, які адаптуються до політичної кон'юнктури. Водночас дипломатичні зусилля команди Трампа часто спираються на людей, які недостатньо розуміють контекст війни. Стів Віткофф, зокрема, заявляє, що США нічого не втратять від припинення постачання зброї Україні, ігноруючи той факт, що Київ є одним із найбільших покупців американського озброєння.

Його поведінка під час зустрічей із Володимиром Зеленським також викликає запитання щодо розуміння дипломатичних процесів.

До слова професор американістики Скотт Лукас звертав увагу на роль Віткоффа та Кушнера в переговорах із Путіним. За його оцінкою, американські посланці ризикують дозволити Кремлю нав'язувати власний порядок денний, переводячи розмову з російської агресії на ширші питання європейської безпеки. За гучними заявами про мир не простежується фундаментальної стратегії. Натомість команда Трампа прагне якнайшвидше зупинити війну, щоб повернутися до звичного заробляння грошей на глобальних ринках.