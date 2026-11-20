Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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За даними видання, ідею неодноразово порушували спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Які два сценарії США пропонують Україні?

За інформацією WSJ, американські переговорники обговорюють два можливі варіанти мирного врегулювання.

Перший передбачає, що Україна відмовиться від контролю над територіями Донбасу в обмін на повноправне членство в НАТО.

Другий сценарій полягає в заморожуванні війни вздовж нинішньої лінії фронту. У такому разі частина Донбасу залишиться під контролем України, а Київ отримає гарантії безпеки на випадок нового російського нападу.

Такі гарантії можуть закріпити міжнародним договором за участю США та, можливо, європейських союзників.

За словами американського посадовця, учасники переговорів розглядають різні варіанти, однак жодна угода не може бути укладена без згоди України та Росії.

Де обговорювали можливий вступ України до НАТО?

За даними журналістів, минулого тижня Джаред Кушнер порушував це питання під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та європейськими представниками в Дубліні.

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Крім того, можливість членства України в НАТО обговорювали щонайменше на одній із зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там Кушнер і Віткофф проводили переговори з представниками України, Європи та Росії.

Один із європейських лідерів також повідомив, що ця ідея звучала ще в серпні під час телефонної розмови.

Раніше такий сценарій вважали практично неможливим. Сам Дональд Трамп на початку минулого року виключав вступ України до НАТО, називаючи це неприйнятним для Росії.

Наразі невідомо, наскільки серйозно американська адміністрація розглядає можливість членства України в Альянсі та чи змінив Трамп свою позицію.

Що Росія вимагає від України щодо НАТО?

Попри обговорення нових сценаріїв, Москва продовжує наполягати на відмові України від вступу до НАТО.

За інформацією WSJ, під час переговорів в Абу-Дабі минулого тижня російська делегація вимагала, щоб Україна вилучила зі своєї Конституції положення про прагнення стати членом Альянсу.

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Крім того, російські переговорники наполягали на забороні розміщення військ і військової техніки НАТО на українській території та припиненні постачання західного озброєння.

Пізніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва вважає неприйнятними навіть варіанти так званого квазічленства України в НАТО.

Водночас раніше Джаред Кушнер заявляв, що США нібито переконали Москву розглянути гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Однак президент Володимир Зеленський висловив сумнів, що Київ і Вашингтон однаково розуміють зміст таких гарантій.

