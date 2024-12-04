Гегсет может не выдержать дальнейшей проверки необходимой для назначения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal, имеющие информацию из источников, близких к команде Трампа.

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Почему главой Пентагона рассматривают Десантиса

Сейчас обсуждения находятся на начальной стадии, однако Трамп уже упомянул Десантиса в разговорах с гостями в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

При этом Десантис не является окончательным выбором. Если Гегсета не утвердят, Трамп может выбрать другую кандидатуру. Среди потенциальных претендентов также называют Элбриджа Колби, бывшего чиновника Пентагона и соратника избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, или сенатора Джони Эрнст из Айовы.

Какова позиция Десантиса относительно войны в Украине

Ранее Рон Десантис выражал скепсис относительно поддержки Украины. В сентябре 2023 года он заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО, называя это невыгодным для США. Также он утверждал, что помощь Украине в войне, начатой Россией, не в интересах Соединенных Штатов, и назвал конфликт "территориальным спором".

Десантис выступил против предоставления ВСУ истребителей F-16 и ракет большой дальности. В ответ МИД Украины пригласил его посетить страну, "чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США"