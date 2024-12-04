Гегсет може не витримати подальшої перевірки необхідної для призначення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal, що мають інформацію з джерел, близьких до команди Трампа.

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Чому головою Пентагону розглядають Десантіса

Наразі обговорення перебувають на початковій стадії, однак Трамп вже згадав Десантіса у розмовах із гостями в своєму клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

При цьому Десантіс не є остаточним вибором. Якщо Гегсета не затвердять, Трамп може обрати іншу кандидатуру. Серед потенційних претендентів також називають Елбріджа Колбі, колишнього чиновника Пентагону та соратника обраного віцепрезидента Джей Ді Венса, або сенаторку Джоні Ернст з Айови.

Яка позиція Десантіса щодо війни в Україні

Раніше Рон Десантіс висловлював скепсис щодо підтримки України. У вересні 2023 року він заявив, що виступає проти вступу України до НАТО, називаючи це невигідним для США. Також він стверджував, що допомога Україні у війні, розпочатій Росією, не є в інтересах Сполучених Штатів, і назвав конфлікт "територіальною суперечкою".

Десантіс виступив проти надання ЗСУ винищувачів F-16 і ракет великої дальності. У відповідь МЗС України запросило його відвідати країну, "щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії та загрози, які воно становить для інтересів США"