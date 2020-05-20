Команда Зеленского ищет сценарий, который удовлетворит всех или Как прошел год президента

В своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады год назад Владимир Зеленский обещал перезагрузку страны и быстрые, как его победа, изменения.

Удалось ли это реализовать – читайте в материале 24 канала.

Важно Год президентства Зеленского: что удалось сделать

Уже год Владимир Зеленский сам работает с тем, за что критиковал предшественников с реформами. По мнению политолога Тараса Семенюка, он быстро учится, и в этом плане заметен определенный прогресс. Зато, политолог Владимир Фесенко считает, что несмотря на рывок вперед, Зеленский все же начал вязнуть в проблемах.

► Попытки договориться о мире

Едва не самый главный акцент инаугурационной речи Зеленского – прекращение огня на Донбассе.

В попытках договориться о мире начали разведение войск на нескольких участках. В то же время, расширили формат ТКГ и выдвигают свои предложения – принципиальное присутствие переселенцев на заседании, местные выборы на Донбассе 25 октября и никакого особого статуса для ОРДЛО в конституции. Россия и боевики – не в восторге.

"Есть попытка навязать свою динамику... Команда Зеленского ищет такой сценарий, который удовлетворит всех. Если он удовлетворит Париж и Берлин – это означает, что они могут стать нашими союзниками", – заверил политолог Тарас Семенюк.

► Обмен пленными

В сентябре 2019 года домой вернулись 35 украинцев, во время второго обмена – в декабре – вернулись 76 граждан. Месяц назад – 20. Однако, цену за обмен пришлось заплатить приличную. Во время второго обмена пленными освободили экс-беркутовцев, которых обвиняли в расстрелах во время Революции Достоинства.

"Фактически, Россия подменила понятие обмен людьми на обмен символами. Поэтому и дальнейшие обмены будут иметь все большую цену", – убежден политолог Олег Саакян.

► Социально-экономическая ситуация

Внутри страны быстрого социально-экономического перелома не произошло. Для монобольшинства, которое вошло в парламент под именем Зеленского, все чаще раздается вопрос – а есть ли оно?

Хотя ряд важных решений приняли, из последних:

открытие рынка земли,

принятие банковского закона.

Правда, поддержки пришлось искать и у других фракций.

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► Изменения в правительстве

Вот с Кабинетом министров Зеленский действует, как и обещал. "Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места", – говорил президент.

Правительство Алексея Гончарука проработало полгода, после – эстафету принял Денис Шмыгаль. Смена министров продолжается и дальше.

Он не оставил мечты об идеальном правительстве, поэтому будет менять министров, пока не добьется своей цели,

– предполагает политолог Владимир Фесенко.

По мнению Олега Саакяна, если говорить функционально, то такой подход свидетельствует об отсутствии слаженной политики внутри команды.

► Скандалы

Ближайшее окружение уже фигурировало в скандалах: поездки Андрея Богдана, пленки Андрея Ермака. Однако, существенно на рейтингах это не отразилось. Даже за год рейтинг Владимира Зеленского остается беспрецедентно высоким.

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Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала