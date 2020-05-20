Команда Зеленського шукає сценарій, який задовольнить усіх або Як минув рік президента

У своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради рік тому Володимир Зеленський обіцяв перезавантаження країни і швидкі, як його перемога, зміни.

Чи вдалося це реалізувати це – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Рік президентства Зеленського: що вдалося зробити

Уже рік Володимир Зеленський сам працює з тим, за що критикував попередників з реформами. На думку політолога Тараса Семенюка, він швидко вчиться, і в цьому плані помітно певний прогрес. Натомість, політолог Володимир Фесенко вважає, що попри поштовх вперед, Зеленський все ж почав грузнути в проблемах.

► Спроби домовитися про мир

Ледь не найголовніший акцент інавгураційної промови Зеленського – припинення вогню на Донбасі.

У спробах домовитись про мир почали розведення військ на кількох ділянках. Водночас, розширили формат тТКГ і висувають свої пропозиції – принципову присутність переселенців на засіданні, місцеві вибори на Донбасі 25 жовтня і жодного особливого статусу для ОРДЛО в конституції. Росія і бойовики – не в захваті.

"Є спроба нав'язати свою динаміку... Команда Зеленського шукає такий сценарій, який задовольнить усіх. Якщо він задовольнить Париж і Берлін – це означає, що вони можуть стати нашими союзниками", – запевнив політолог Тарас Семенюк.

► Обмін полоненими

У вересні 2019 року додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Місяць тому – 20. Однак, ціну за обмін довелося заплатити пристойну. Під час другого обміну полоненими звільнили екс-беркутівців, яких звинувачували у розстрілах під час Революції Гідності.

"Фактично, Росія підмінила поняття обмін людьми на обмін символами. Тому й подальші обміни будуть мати все більшу ціну", – переконаний політолог Олег Саакян.

► Соціально-економічна ситуація

Усередині країни швидкого соціально-економічного перелому не сталось. Для монобільшості, яка ввійшла в парламент під ім'ям Зеленського, все частіше лунає питання – а чи є вона?

Хоча низку важливих рішень ухвалили, із останніх:

відкриття ринку землі,

ухвалення банківського закону.

Щоправда, підтримки довелось шукати і в інших фракцій.

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► Зміни в уряді

От з Кабінетом міністрів Зеленський діє, як і обіцяв. "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця", – говорив президент.

Уряд Олексія Гончарука пропрацював півроку, після – естафету прийняв Денис Шмигаль. Зміна міністрів продовжується і надалі.

Він не залишив мрії про ідеальний уряд, тому мінятиме міністрів, поки не доб'ється своєї мети,

– припускає політолог Володимир Фесенко.

На думку Олега Саакяна, якщо говорити функціонально, то такий підхід свідчить відсутність злагодженої політики всередині команди.

► Скандали

Найближче оточення вже фігурувало у скандалах: поїздки Андрія Богдана, плівки Андрія Єрмака. Однак, суттєво на рейтингах це не відобразилось. Навіть за рік рейтинг Володимира Зеленського залишається безпрецедентно високими.

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Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу