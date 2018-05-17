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КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Команда 24 Канала в вышиванках: захватывающие фото

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Приобщилась ко Дню вышиванки и команда 24 Канала, в окопах и в парламенте, на акциях протеста и за рубежом.

Наши журналисты любят и ценят вышивашки и пытаются популяризировать эту красивую этническую одежду. Мы приглашаем и вас присоединиться и надеть сегодня свою самую яркую вышиванку.

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День вышиванки в Украине в 2018 году приходится на 17 мая. В этот праздник украинцы одеваются в вышиванки и прогуливаются по своим городам.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

Теги: Новости Украины День вышиванки
Источник: 24 Канал
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