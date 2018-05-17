Команда 24 Каналу у вишиванках: захоплюючі фото
Долучилась до Дня Вишиванки і команда 24 Каналу, в окопах та в парламенті, на акціях протесту та за кордоном.
Наші журналісти люблять і цінують вишиті сорочки та намагаються популяризувати цей красивий, етнічний одяг. Ми запрошуємо і вас долучитися та вдягнути сьогодні свою найяскравішу вишиванку.
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День вишиванки в Україні у 2018 році припадає на 17 травня. У це свято українці одягаються у вишиванки та прогулюються своїми містами.
Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції.
Джерело: 24 Канал
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