Команда 24 Каналу у вишиванках: захоплюючі фото

Долучилась до Дня Вишиванки і команда 24 Каналу, в окопах та в парламенті, на акціях протесту та за кордоном.

Наші журналісти люблять і цінують вишиті сорочки та намагаються популяризувати цей красивий, етнічний одяг. Ми запрошуємо і вас долучитися та вдягнути сьогодні свою найяскравішу вишиванку.

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День вишиванки в Україні у 2018 році припадає на 17 травня. У це свято українці одягаються у вишиванки та прогулюються своїми містами.