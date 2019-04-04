Команда Зеленского сама себя загнала в институционную ловушку, – эксперт
Предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.
Такое мнение 24 каналу высказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.
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Команда Зеленского поставила информационный блок и не подпускала Порошенко к своему электорату, которого они загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куда президент не мог достучаться. И здесь они случайно его запустили на свою территорию. Конечно, он этим воспользуется,
– отмечает Виктор Таран.
В то же время, Таран замечает – когда команда Зеленского предлагала такой формат дебатов, то была уверена – Порошенко откажется. Таким образом они смогут избежать дебатов, объясняя это тем, что оппонент испугался. При этом позиция Петра Порошенко – "хорошо, я иду на дебаты" – полностью поломала ход их дискурса. Более того, она ставит Владимира Зеленского в неловкую ситуацию, ведь дебаты продолжаются 3 часа лицом к лицу. Это совсем другой уровень дискуссии: нельзя хайпить и хохмить 3 часа.
Порошенко впервые за много времени получил возможность прорвать информационную блокаду и достучаться до электората, который живет в рамках. Стоит вспомнить такой термин как окно Овертон, это когда человека загоняют в определенную парадигму с которой невозможно выйти, потому что они не видят выхода. Поэтому, Петр Порошенко имеет возможность достучаться до этого электората, в частности, к жителям юго-востока, центральной Украины и других регионов, которые его не видели. В частности, выйти на экраны "Интера" и того же "1+1", зрители которых или вообще его не видели, или только в негативном контексте,
– добавляет эксперт.
Кроме того, Виктор Таран считает, что Петр Порошенко имеет возможность донести до зрителей определенные альтернативные мнения. Он получил возможность выйти к зрителям с положительной повесткой дня.
"Приняв участие в дебатах, Порошенко, во-первых, сможет зайти в информационное пространство, во-вторых, уменьшить радикализм, который вокруг него внушали каналы и те, кто за ними стоят. В-третьих, свои тезисы он сможет перетащить от приемлемых до умных, а затем от понятных к популярным, а от популярных до политических, то есть тех, которые воспринимаются. Таким образом он получил окно возможностей, которого у него не было", – убежден Виктор Таран.