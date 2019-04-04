Команда Зеленского сама себя загнала в институционную ловушку, – эксперт

Предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран.

Читайте также: Повлияют ли дебаты кандидатов на их рейтинги: почему молчит Зеленский

Команда Зеленского поставила информационный блок и не подпускала Порошенко к своему электорату, которого они загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куда президент не мог достучаться. И здесь они случайно его запустили на свою территорию. Конечно, он этим воспользуется,

– отмечает Виктор Таран.

В то же время, Таран замечает – когда команда Зеленского предлагала такой формат дебатов, то была уверена – Порошенко откажется. Таким образом они смогут избежать дебатов, объясняя это тем, что оппонент испугался. При этом позиция Петра Порошенко – "хорошо, я иду на дебаты" – полностью поломала ход их дискурса. Более того, она ставит Владимира Зеленского в неловкую ситуацию, ведь дебаты продолжаются 3 часа лицом к лицу. Это совсем другой уровень дискуссии: нельзя хайпить и хохмить 3 часа.

Порошенко впервые за много времени получил возможность прорвать информационную блокаду и достучаться до электората, который живет в рамках. Стоит вспомнить такой термин как окно Овертон, это когда человека загоняют в определенную парадигму с которой невозможно выйти, потому что они не видят выхода. Поэтому, Петр Порошенко имеет возможность достучаться до этого электората, в частности, к жителям юго-востока, центральной Украины и других регионов, которые его не видели. В частности, выйти на экраны "Интера" и того же "1+1", зрители которых или вообще его не видели, или только в негативном контексте,

– добавляет эксперт.

Кроме того, Виктор Таран считает, что Петр Порошенко имеет возможность донести до зрителей определенные альтернативные мнения. Он получил возможность выйти к зрителям с положительной повесткой дня.

"Приняв участие в дебатах, Порошенко, во-первых, сможет зайти в информационное пространство, во-вторых, уменьшить радикализм, который вокруг него внушали каналы и те, кто за ними стоят. В-третьих, свои тезисы он сможет перетащить от приемлемых до умных, а затем от понятных к популярным, а от популярных до политических, то есть тех, которые воспринимаются. Таким образом он получил окно возможностей, которого у него не было", – убежден Виктор Таран.