Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что пророссийский лагерь активно работает в Белом доме ради собственных интересов.

К теме Путин может стереть украинский суверенитет дипломатией после заявлений Байдена, – СМИ

Что было не так на переговорах

Пионтковский назвал 2 момента:

" Байден вернулся к своей женевской позиции , он ее усилил. Он публично заявил, что будет помогать Москве убеждать Киев в необходимости дать автономию ОРДЛО, а ведь это глупость полная".

, он ее усилил. Он публично заявил, что будет помогать Москве убеждать Киев в необходимости дать автономию ОРДЛО, а ведь это глупость полная". "Еще более нелепая вещь – то, что он пошел навстречу путинским требованиям "Ялты" – зоны исключительного влияния России в постсоветском пространстве. Он предложил созвать саммит Путина со странами НАТО, где они рассмотрят эти опасения России. Этот идиотский план вызвал возмущение в Европе".

Оба этих пункта публицист назвал предательством не только в отношении Украины, но и в отношении Соединенных Штатов Америки.

Это результат сильнейшей работы этих мерзавцев. Салливана я считаю 100% путинским агентом, потому что просто на классического полезного буржуазного идиота, как любил говорить Ленин, он уже не тянет,

– заверил Пионтковский.

Важно! Переговоры Байдена и Путина состоялись по видеосвязи 7 декабря. Разговор длился 2 часа.

Под прикрытием Китая

Публицист добавил, что все эти пророссийские действия предпринимают под прикрытием Китая. Якобы именно он – основной противник для США и им надо сосредоточиться в Азии.

"Мол, надо все мелкие вопросы решить, хорошо бы Путина сделать нашим союзником, а для этого надо идти ему навстречу и едва не отдать ему Украину. Однако это глупость невероятная", – подытожил Пионтковский.

Пионтковский о переговорах Байдена и Путина: видео