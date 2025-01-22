Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Как комроты "не видел" отсутствие заместителя на службе

По данным правоохранителей, заместитель командира роты с октября 2022 года по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, а по документам – якобы в воинской части и якобы проходила службу.

Командир роты не обращал внимания на отсутствие подчиненной на месте службы и допустил безосновательное начисление их денежных выплат на общую сумму более 777 тысяч гривен. В том числе ей были начислены доплаты за якобы несение службы в зоне боевых действий,

– отметили в ГБР.

Военному уже сообщили о подозрении в халатном отношении к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

По месту жительства заместителя командира роты в Ровно уже провели обыски. Сейчас правоохранители принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.