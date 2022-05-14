Реальность, с которой встретились русские солдаты в Украине, диаметрально противоположна той, которую им внушала пропаганда. Пока россияне до сих пор верят в "желание Запада на них напасть", их сыновья думают о том, как сохранить свою жизнь и не стать очередной единицей показателя потерь российской армии.

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"Патриотизм" в русской армии

Украинским разведчикам удалось перехватить разговор российского оккупанта из Бурятии с его матерью. Его 2 десантно-штурмовая бригада сейчас дислоцируется в Херсонской области.

Оккупант объясняет маме, что Украина сдаваться не собирается, ведь воюет за свои земли и народ. Также он жалуется, что в свои 20 лет не видел ребенка и жизни, поэтому по возвращении хочет уволиться.

При этом его маме сохранение жизни сына не слишком интересно. Она возмущенно спрашивает, кто их будет защищать в случае нападения Запада и чего это ее сын подвергся паническому настрою и не слушает патриотов.

Какие патриоты? Командир моей батареи второго взвода выстрелил себе в ногу, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем можно говорить? Он срочную в Чечне служил,

– рассказал оккупант.

Также солдат рассказал матери, что во вражеской армии проблемы не только с боевым духом, но и боеприпасами и личным составом. Согласно уставу, если от российской бригады остается менее 50%, она должна быть присоединена к другой бригаде или выведена из зоны боевых действий. При этом многие бригады воюют своим составом даже несмотря на бешеные потери.

Разговор оккупанта с матерью: видео

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты решили устроить "перепись" населения в Херсонской области. Начать процесс россияне планируют 16 мая. Граждан с местной пропиской вынуждают приходить в местные советы с документами.

Россия поняла свое проигрышное положение и будет пытаться одержать какую-нибудь "победу". Выйти из войны оккупанты будут стараться через посредников, играть роль которого активно взялись лидеры Германии, Турции и Франции.

Россияне начали вербовать информаторов среди школьников. Родителей призывают быть внимательными и постоянно напоминать детям об опасности общения с незнакомцами, особенно в Интернете.

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