Реальність, з якою зустрілися російські солдати в України, діаметрально протилежна від тієї, яку їм навіювала пропаганда. Поки росіяни досі вірять у "бажання Заходу на них напасти", їхні сини думають над тим, як зберегти своє життя та не стати черговою одиницею показника втрат російської армії.

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"Патріотизм" у російські армії

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову російського окупанта з Бурятії з його матір'ю. Його 2 десантно-штурмова бригада зараз дислокується у Херсонській області.

Окупант пояснює мамі, що Україна здаватися не збирається, адже воює за свої землі та народ. Також він жаліється, що у свої 20 років не бачив дитини та життя, тому після повернення хоче звільнитися.

Натомість його мамі збереження життя сина не надто цікаве. Вона обурено запитує, хто їх буде захищати у разі "нападу Заходу" та чого це її син піддався панічному настрою та не слухає "патріотів".

Як патріоти? Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив, щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив,
– розповів окупант.

Також солдат розповів матері, що у ворожій армії проблеми не лише з бойовим духом, а й з боєприпасами та особовим складом. Згідно зі статутом, якщо від російської бригади залишається менш як 50%, її мають долучити до іншої бригади або вивести із зони бойових дій. Натомість багато бригад воюють своїм складом навіть попри шалені втрати.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

Війна Росії проти України: останні новини

  • Російські окупанти вирішили влаштувати "перепис" населення на Херсонщині. Почати процес росіяни планують 16 травня. Громадян із місцевою пропискою змушують приходити до місцевих рад з документами.
  • Росія зрозуміла своє програшне становище та буде намагатися здобути якусь "перемогу". Вийти з війни окупанти будуть намагатися через посередників, грати роль який активно взялися лідери Німеччини, Туреччини та Франції.
  • Росіяни почали вербувати інформаторів серед школярів. Батьків закликають бути пильними та постійно нагадувати дітям про небезпеку спілкування з незнайомцями, особливо в Інтернеті.

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