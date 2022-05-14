Реальність, з якою зустрілися російські солдати в України, діаметрально протилежна від тієї, яку їм навіювала пропаганда. Поки росіяни досі вірять у "бажання Заходу на них напасти", їхні сини думають над тим, як зберегти своє життя та не стати черговою одиницею показника втрат російської армії.

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"Патріотизм" у російські армії

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову російського окупанта з Бурятії з його матір'ю. Його 2 десантно-штурмова бригада зараз дислокується у Херсонській області.

Окупант пояснює мамі, що Україна здаватися не збирається, адже воює за свої землі та народ. Також він жаліється, що у свої 20 років не бачив дитини та життя, тому після повернення хоче звільнитися.

Натомість його мамі збереження життя сина не надто цікаве. Вона обурено запитує, хто їх буде захищати у разі "нападу Заходу" та чого це її син піддався панічному настрою та не слухає "патріотів".

Як патріоти? Командир моєї батареї другого взводу сам собі в ногу вистрілив, щоб звалити звідси! Ще на самому початку. Про що говорити можна? Він строкову в Чечні служив,

– розповів окупант.

Також солдат розповів матері, що у ворожій армії проблеми не лише з бойовим духом, а й з боєприпасами та особовим складом. Згідно зі статутом, якщо від російської бригади залишається менш як 50%, її мають долучити до іншої бригади або вивести із зони бойових дій. Натомість багато бригад воюють своїм складом навіть попри шалені втрати.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти вирішили влаштувати "перепис" населення на Херсонщині. Почати процес росіяни планують 16 травня. Громадян із місцевою пропискою змушують приходити до місцевих рад з документами.

Росія зрозуміла своє програшне становище та буде намагатися здобути якусь "перемогу". Вийти з війни окупанти будуть намагатися через посередників, грати роль який активно взялися лідери Німеччини, Туреччини та Франції.

Росіяни почали вербувати інформаторів серед школярів. Батьків закликають бути пильними та постійно нагадувати дітям про небезпеку спілкування з незнайомцями, особливо в Інтернеті.

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