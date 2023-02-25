Пленного сержанта, командира штурмового отделения одного из подразделений России "товарищи" покинули раненым в районе поселка Зеленополье Донецкой области. Более того, он признает себя оккупантом и считает, что российским войскам нечего делать в Украине.

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Свои еще как бросают

47-летний Виктор рассказал, что во время "службы" он с другими оккупантами "жили в "лесополке"", где копали окопы и иногда выезжали на штурм украинских позиций. Свое ранение оккупант получил во время второго такого выезда.

Впервые выехали на штурм, ничего не вышло, назад вернулись. На второй штурм пошли, и ранение получил,

– сказал он.

Именно после неудачной попытки штурма "не бросающие своих" попытались "подлатать" своего сержанта, однако после неудачи покинули его на поле боя. Так что оккупант всю ночь на спине полз по полю, чтобы попросить украинцев о помощи. Тогда же и попал в плен.

Интересно, что бросили его не только захватчики, но и командование, которое еще в России выдало плохую одежду из склада и бронежилеты "китайского производства". Ни биноклей, ни тепловизоров у оккупантов не было.

В больнице признал себя оккупантом

Также Виктор заявил, что не понимает, зачем Россия пришла с войной в Украину. Мифических нацистов и бандеровцев, которые едят на завтраки младенцев, он не увидел. Не увидел и того, что украинцы "не дают жить местному населению".

Не понимаю, зачем сюда идем, здесь такие же простые люди живут, как у нас. А тут пришли другие и начали порядки наводить свои. Нечего нам здесь делать,

– сказал россиянин.

Однако "прозрел" он не в окопах, а только в больнице, где украинские врачи спасли ему руку и ногу. Сейчас признает себя оккупантом и не злится на украинцев. Однако до сих пор шокирован, что свои же бросили его на поле боя. Российский пленный также сообщил, что надеется на обмен.