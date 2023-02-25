Полоненого сержанта, командира штурмового відділення одного з підрозділів Росії "товариші" покинули пораненим в районі селища Зеленопілля Донецької області. Ба більше, він визнає себе окупантом і вважає, що російським військам немає чого робити в Україні.

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Свої ще й як кидають

47-річний Віктор розповів, що під час "служби" він з іншими окупантами "жили в "лєсополкє"", де копали окопи та іноді виїжджали на штурм українських позицій. Своє поранення окупант отримав під час другого такого виїзду.

Вперше виїхали на штурм, нічого не вийшло, назад повернулися. На другий штурм пішли, і поранення отримав,

– сказав він.

Саме після невдалої спроби штурму ті, хто "не кидає своїх", спробували "підлатати" свого сержанта, однак після невдачі покинули його на полі бою. Тож окупант всю ніч на спині повз полем, щоб попросити українців про допомогу. Тоді ж і потрапив у полон.

Цікаво, що кинули його не лише загарбники, а й командування, яке ще у Росії видало поганенький одяг зі складу та бронежилети "китайського виробництва". Ні біноклів, ні тепловізорів в окупантів не було.

У лікарні визнав себе окупантом

Також Віктор заявив, що не розуміє, навіщо Росія припхалася з війною до України. Міфічних нацистів та бандерівців, які на сніданки їдять немовлят, він не побачив. Не побачив й того, що українці "не дають жити місцевому населенню".

Не розумію, навіщо сюди йдемо, тут такі ж прості люди живуть, як і в нас. А тут прийшли інші та почали порядки наводити свої. Нічого нам тут робити,

– сказав росіянин.

Однак "прозрів" він не в окопах, а лише у лікарні, де українські лікарі врятували йому руку та ногу. Тож зараз визнає себе окупантом та не злиться на українців. Однак ще досі шокований, що свої ж покинули його на полі бою. Російський полонений також повідомив, що сподівається на обмін.