Це матиме ефект продовження "часткової" мобілізації, яку в країні-агресорці проводять з кінця вересня 2022 року. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Який ефект буде від мобілізованих студентів на фронті

Так, Росія вже мобілізовувала студентів на фронт, тому якогось нового ефекту це не дасть як і загалом не вплине на перебіг війни. Найімовірніше, Кремль вигадає якусь недолугу назву для мобілізованих студентів. На кшталт якихось "патріотичних груп молоді".

Водночас рівень дезертирства та кількість охочих здатися у полон Збройним Силам України серед студентів може бути більшим. Оскільки молодь більше цінує своє життя.

Крамаров також зауважив, що нових мобілізованих країна-агресорка ще має навчати, а на це потрібен час – бодай 3 місяці. Крім того, їх треба буде доукомплектувати військовою технікою, а її в Росії стає дедалі менше.

Отже, цією мобілізацією росіяни можуть хіба продовжити свою агонію на полі бою. Адже сила вогневого ураження ворога у наших захисників зростає, а також кількість техніки, її якість та номенклатура озброєння.

Продовження агонії на фронті ще на тиждень – два – це все, на що можуть сподіватися росіяни проведенням такої мобілізації,

– зазначив військовий експерт.

Крамаров сказав, чи вплине можлива мобілізація студентів в Росії на фронт: дивіться відео

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