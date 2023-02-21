Это будет иметь эффект продолжения "частичной" мобилизации, которую в стране-агрессоре проводят с конца сентября 2022 года. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.
Интересно Похоронку в каждый дом: как Россия за месяц потеряла больше всего солдат с начала войны
Какой эффект будет от мобилизованных студентов на фронте
Так, Россия уже мобилизовывала студентов на фронт, поэтому какого-то нового эффекта это не даст, как и в целом не повлияет на ход войны. Вероятнее всего, Кремль придумает какое-то несуразное название для мобилизованных студентов. Вроде каких-то "патриотических групп молодежи".
В то же время, уровень дезертирства и количество желающих сдаться в плен Вооруженным Силам Украины среди студентов может быть больше. Поскольку молодежь больше ценит свою жизнь.
Крамаров также отметил, что новых мобилизованных страна-агрессор еще должна учить, а на это нужно время – хотя бы 3 месяца. Кроме того, их нужно будет доукомплектовать военной техникой, а ее в России становится все меньше.
Следовательно, этой мобилизацией россияне могут разве что продолжить свою агонию на поле боя. Ведь сила огневого поражения врага у наших защитников растет, а также количество техники, качество и номенклатура вооружения.
Продолжение агонии на фронте еще на неделю – две – это все, на что могут надеяться россияне проведением такой мобилизации,
– отметил военный эксперт.
Крамаров сказал, повлияет ли возможная мобилизация студентов в России на фронт: смотрите видео
Мобилизация в России: последние новости
- В Кремле заявляли, что мобилизация в ряды оккупационного войска прекратилась. Однако это не так, ведь указа о ее прекращении от Владимира Путина не было. В то же время западные аналитики отмечают, что кремлевский диктатор может призвать в ряды российских захватчиков еще сотни тысяч человек.
- Во время речи к населению страны-агрессора 21 февраля на федеральном собрании глава Кремля продолжил свою идеологическую риторику, чтобы ускорить темпы мобилизации.
- Российский диктатор заявил, якобы "победить Россию на поле боя невозможно". По мнению политического эксперта Валерия Клочко, Путин пытается убедить население страны-агрессора, что умереть за Россию – это нормально.