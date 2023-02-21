Это будет иметь эффект продолжения "частичной" мобилизации, которую в стране-агрессоре проводят с конца сентября 2022 года. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Какой эффект будет от мобилизованных студентов на фронте

Так, Россия уже мобилизовывала студентов на фронт, поэтому какого-то нового эффекта это не даст, как и в целом не повлияет на ход войны. Вероятнее всего, Кремль придумает какое-то несуразное название для мобилизованных студентов. Вроде каких-то "патриотических групп молодежи".

В то же время, уровень дезертирства и количество желающих сдаться в плен Вооруженным Силам Украины среди студентов может быть больше. Поскольку молодежь больше ценит свою жизнь.

Крамаров также отметил, что новых мобилизованных страна-агрессор еще должна учить, а на это нужно время – хотя бы 3 месяца. Кроме того, их нужно будет доукомплектовать военной техникой, а ее в России становится все меньше.

Следовательно, этой мобилизацией россияне могут разве что продолжить свою агонию на поле боя. Ведь сила огневого поражения врага у наших защитников растет, а также количество техники, качество и номенклатура вооружения.

Продолжение агонии на фронте еще на неделю – две – это все, на что могут надеяться россияне проведением такой мобилизации,

– отметил военный эксперт.

Крамаров сказал, повлияет ли возможная мобилизация студентов в России на фронт: смотрите видео

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