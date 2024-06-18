Суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде 2 миллионов гривен залога. Сейчас прокуратура готовит апелляцию.

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Обвинение не соглашается с решением суда

Обвинение требовало избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 миллионов гривен.

Напомним, что командующий теробороны Одесской области заставлял трех своих подчиненных строить частный дом. Строительство продолжалось еще с 2023 года. При этом военные получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

"Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный вред в условиях военного положения", – написали в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.