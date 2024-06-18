Суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді 2 мільйонів гривень застави. Наразі прокуратура готує апеляцію.

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Обвинувачення не погоджується із рішенням суду

Обвинувачення вимагало обрати фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що командувач тероборони Одещини змушував трьох своїх підлеглих будувати приватний будинок. Будівництво тривало ще з 2023 року. При цьому військові отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

"Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану", – написали у ДБР.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.