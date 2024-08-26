Об этом пишет местное издание "Волынские новости". Отмечают, что работники ГБР расследуют обстоятельства смерти полицейского. 24 Канал пытается получить комментарий относительно инцидента в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Трагедия произошла около 3:30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе,

– говорится в сообщении СМИ.

Причина убийства – словесный конфликт

Предварительно, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, в ходе которого командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.



В убийстве 20-летнего полицейского подозревают командира взвода / Фото – инстаграм larisa_anchevа

По данным СМИ, что командира задержали. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

ZAXID.NET пишет, что инцидент произошел по месту временной дислокации сводной бригады Нацполиции в Волынской области под условным наименованием "Скала".

Тело убитого обнаружили возле палатки – от огнестрельного ранения в голову он погиб сразу.

Личности погибшего и подозреваемого известны

Из сообщения невесты погибшего известно, что правоохранителя зовут Александр Конофольский, а стрелял в него старший лейтенант полиции Владислав Фаренюк – житель города Винница, который является командиром взвода № 2, роты № 21, батальона № 2 ЗБП "Скала".