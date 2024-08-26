Про це пише місцеве видання "Волинські новини". Зазначають, що працівники ДБР розслідують обставини смерті поліцейського. 24 Канал намагається отримати коментар щодо інциденту у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Трагедія сталася близько 3:30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі,

– ідеться у повідомленні ЗМІ.

Причина вбивства – словесний конфлікт

Попередньо, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, у ході якого командир вистрілив у правоохоронця. Від отриманих травм той помер на місці події.



У вбивстві 20-річного поліцейського підозрюють командира взводу / Фото – інстаграм larisa_anchevа

За даними ЗМІ, що командира затримали. Йому оголосили підозру в умисному вбивстві. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

ZAXID.NET пише, що інцидент стався за місцем тимчасової дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області під умовним найменуванням "Скеля".

Тіло вбитого виявили біля намету – від вогнепального поранення в голову він загинув одразу.

Особи загиблого і підозрюваного відомі

Із допису нареченої загиблого відомо, що правоохоронця звати Олександр Конофольський, а стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк – житель міста Вінниця, який є командиром взводу № 2, роти № 21, батальйону № 2 ЗБП "Скеля".