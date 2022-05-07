Командир и заместитель артполка, командир роты и майор: потери врага, которые следует знать в лицо
Источник:СтратКом ВСУ
Идут 73 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ продолжает уничтожать захватчиков, в том числе "элиту" российской армии.
В СтратКоме Вооруженных Сил Украины 7 мая сообщили о новых успехах наших защитников и защитниц в "Украинском сафари 2.0". В частности, удалось уничтожить четырех российских оккупантов с высокими званиями.
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"Элита" российских оккупантов, ставшая грузом 200
СтратКом ВСУ презентовал очередную порцию эксклюзивных "правильных" оккупантов из состава ВС России, которые теперь вернутся домой в составе груза 200 :
- командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии, подполковник Федор Соловьев;
- заместитель командира полка, подполковник Фезул Бичикаев;
- майор центра специальных назначений "Витязь" Леонид Махонин;
- командир 1-й роты 155-й отдельной бригады морской пехоты, капитан Мурад Магомедов.
Уничтоженные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ
Эксклюзивные потери российских оккупантов в войне против Украины
Украинским военным в течение полномасштабного вторжения России в Украину уже удалось уничтожить 12 российских генералов. Такая цифра шокирует аналитиков и военных за границей.
Недавно стало известно, что в таргетинге Вооруженным Силам Украины помогает разведка США. В тесном сотрудничестве с нашим военным командованием американцы устанавливают позиции и перемещения российских войск и их мобильных штабов, после чего оперативно сообщают информацию украинским силам.
Общие потери врага по состоянию на 7 апреля
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 7 апреля сообщили о потерях противника за время полномасштабного вторжения России в Украину. Так, с 24 февраля украинским силам удалось уничтожить:
- личного состава русских оккупантов – 25 100 ;
- танков – 1 112;
- боевых бронированных машин – 2 713;
- артиллерийских систем – 509;
- реактивных систем залпового огня – 172;
- средств противовоздушной обороны – 84;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 155;
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 341;
- автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами – 1 934;
- кораблей и катеров – 11;
- специальной техники – 38;
- крылатых ракет – 90.
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