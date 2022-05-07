Командир и заместитель артполка, командир роты и майор: потери врага, которые следует знать в лицо

Идут 73 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ продолжает уничтожать захватчиков, в том числе "элиту" российской армии.

В СтратКоме Вооруженных Сил Украины 7 мая сообщили о новых успехах наших защитников и защитниц в "Украинском сафари 2.0". В частности, удалось уничтожить четырех российских оккупантов с высокими званиями.

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"Элита" российских оккупантов, ставшая грузом 200

СтратКом ВСУ презентовал очередную порцию эксклюзивных "правильных" оккупантов из состава ВС России, которые теперь вернутся домой в составе груза 200 :

командир 872-го гаубичного самоходного артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии, подполковник Федор Соловьев;

заместитель командира полка, подполковник Фезул Бичикаев;

майор центра специальных назначений "Витязь" Леонид Махонин;

командир 1-й роты 155-й отдельной бригады морской пехоты, капитан Мурад Магомедов.

Уничтоженные оккупанты / Фото СтратКом ВСУ

Эксклюзивные потери российских оккупантов в войне против Украины

Украинским военным в течение полномасштабного вторжения России в Украину уже удалось уничтожить 12 российских генералов. Такая цифра шокирует аналитиков и военных за границей.

Недавно стало известно, что в таргетинге Вооруженным Силам Украины помогает разведка США. В тесном сотрудничестве с нашим военным командованием американцы устанавливают позиции и перемещения российских войск и их мобильных штабов, после чего оперативно сообщают информацию украинским силам.

Общие потери врага по состоянию на 7 апреля

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 7 апреля сообщили о потерях противника за время полномасштабного вторжения России в Украину. Так, с 24 февраля украинским силам удалось уничтожить:

личного состава русских оккупантов – 25 100 ;

; танков – 1 112;

боевых бронированных машин – 2 713;

артиллерийских систем – 509;

реактивных систем залпового огня – 172;

средств противовоздушной обороны – 84;

самолетов – 199;

вертолетов – 155;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 341;

автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами – 1 934;

кораблей и катеров – 11;

специальной техники – 38;

крылатых ракет – 90.

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