Военнослужащего поймали "на горячем", когда тот в очередной раз продавал статус участника боевых действий. Против него открыли уголовное производство.

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"Услугами" командира воспользовались несколько десятков человек

Командир роты продавал статус УБД еще с октября 2020 года. Точное количество купивших себе статус устанавливают, однако сейчас таких людей уже несколько десятков. Все они по документам находятся в зоне Операции объединенных сил, но на самом деле – дома.



Взяточника задержали "на горячем"

Задержали военнослужащего, когда один из подчиненных пытался договориться с ним о том, чтобы по документам он находился на фронте, но на самом деле оставался дома.



Командир роты продавал статус УБД за 40 тысяч гривен

Что грозит взяточнику

Против военного уже начали досудебное следствие по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.



Задержание военнослужащего в Новомосковске