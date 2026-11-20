Как сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский, разоблачение командира 345-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Петра Попова стало результатом совместной работы следователей СБУ, прокуроров и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Каковы подробности?

Следствие установило, что фигурант осенью 2024 года спланировал газовые атаки и отдал прямой приказ вести огонь боеприпасами с веществом CS.

Атаки продолжались в течение сентября 2024 – января 2025 года в районе Ильинки Никопольского района и Марьевки Синельниковского района, где удерживал позиции 8-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.

Доказательства химической атаки признаны на международном уровне

Правоохранители изучили комплекс вещественных и цифровых доказательств, точно установив происхождение боеприпасов и круг причастных российских военных. Применение этих средств в зоне боевых действий строго запрещено международным правом.

Уже 17 ноября ОЗХО официально обнародовала и распространила материалы украинского расследования среди всех государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия.

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Технический секретариат организации подтвердил, что все процедуры сбора, документирования и хранения доказательств украинской стороной полностью соответствовали стандартам организации.

По словам главы ведомства, Украина не только зафиксировала факты военных преступлений, но и привлекает к ответственности конкретных должностных лиц командования армии агрессора.

Сегодня у нас есть не только задокументированные факты применения россиянами химического оружия, но и конкретное подозрение в адрес представителя военного командования РФ в отдаче соответствующих преступных приказов– заявил Антон Ковальский.

Дела против российского командования

Руководитель прокуратуры подчеркнул, что каждое должностное лицо вражеской армии понесет индивидуальное наказание по закону.

За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача – доказать его вину в суде– резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, как " заочное подозрение предъявлено российскому генералу армии Александру Дворникову " за ведение агрессивной войны. Именно он в феврале 2022 года отдал приказ наступать из оккупированного Крыма и руководил захватом правобережья Херсонской области.