Як повідомив виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський, викриття командира 345-го десантно-штурмового полку 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Петра Попова стало результатом спільної роботи слідчих СБУ, прокурорів та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Які подробиці?

Слідство з'ясувало, що фігурант восени 2024 року спланував газові атаки та віддав прямий наказ бити боєприпасами з речовиною CS.

Атаки тривали впродовж вересня 2024 – січня 2025 року біля Іллінки Нікопольського району та Мар’ївки Синельниківського району, де тримав позиції 8 прикордонний загін Державної прикордонної служби України.

Докази хіматаки визнали на міжнародному рівні

Правоохоронці дослідили комплекс речових і цифрових доказів, точно встановивши походження боєприпасів та коло причетних російських військових. Застосування цих засобів у зоні бойових дій суворо забороняє міжнародне право.

Уже 17 листопада ОЗХЗ офіційно оприлюднила та поширила матеріали українського розслідування серед усіх держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї.

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Технічний секретаріат структури підтвердив, що всі процедури збирання, документування та збереження доказів українською стороною повністю відповідали стандартам організації.

За словами очільника відомства, Україна має не лише зафіксовані факти воєнних злочинів, але й притягає до відповідальності конкретних посадовців командування армії агресора.

Сьогодні ми маємо не лише задокументовані факти застосування росіянами хімічної зброї, а й конкретну підозру представнику військового командування рф за віддання відповідних злочинних наказів– заявив Антон Ковальський.

Справи проти російського командування

Керівник прокуратури підкреслив, що кожна посадова особа ворожої армії понесе індивідуальне покарання перед законом.

За кожним таким наказом стоїть конкретна особа. І наше головне завдання – довести її вину в суді– резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як заочну підозру отримав російський генерал армії Олександр Дворніков за ведення агресивної війни. Саме він у лютому 2022 року віддав наказ наступати з окупованого Криму та керував захопленням правобережжя Херсонщини.