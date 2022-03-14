Командовал и любил людей: воспоминания об экс-командире бригады из Львовщины Валерии Гудзе

В боях на Луганщине 12 марта погиб полковник Валерий Гудзь. Герой Украины долгое время был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, базирующейся в Яворове во Львовской области.

Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, полковник Виталий Гудзь, вернулся в армию в 2014 году, сразу на войну, заслужив любовь и уважение бойцов разных подразделений. Издание "Цензор.НЕТ" опубликовало светлые воспоминания о погибшем.

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Каким был полковник Валерий Гудзь

Валерий Гудзь не только эффективно воевал, но и успел воспитать подчиненных, интересовался их проблемами и жизнью. На собственном примере военный показывал, каким должен быть современный украинский офицер: бегал по утрам, читал книги, изучал иностранный язык и, по возможности, посещал театры.

В августе 2020 года мужчина поступил в Национальный университет обороны Украины. После начала полномасштабного вторжения России военный уехал в родную для него 24-ю бригаду, где был командиром с 2017 до 2020 года.

С осени 2021 года его подразделение держало оборону на Луганщине. Здесь полковник Гудзь, возглавляя подразделение, отражал наступление оккупантов и погиб 12 марта.

Для всех, кто знал военного, его смерть стала невосполнимой утратой. Борисполь, где Валерий Федорович жил, преподавал и тренировал ребят, осиротел, ведь его знала и уважала вся местная активная молодежь.

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Сейчас 72-я и 24-я бригады, в которых Валерий Гудзь воспитал десятки молодых офицеров, не могут думать ни о чем, кроме мести за своего командира. Без мужа и отца остались жена Маргарита, сын и дочь.

Добавим, что полковник Валерий Гудзь был русскоязычным, и при этом – самым ярым и патриотичным сыном Украины!

Издание "Цензор.НЭТ" повторно опубликовало интервью, которое взяло у Валерия Гудзя еще в 2017 году. Прочитать его полностью можно по ссылке.

Полковник и герой Украины Валерий Гудзь / Фото i-visti.com