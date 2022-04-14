Сержант Володмир Балюк с собратьями активно уничтожал российских оккупантов с помощью противотанковых комплексов. К сожалению, наш отважный защитник погиб в бою, а потом посмертно был удостоен звания Героя Украины.

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Последний бой "Балу"

АрмияInform удалось обработать кадры последнего боя нашего воина-десантника. На кадрах видно, как он точным выстрелом ликвидирует российских оккупантов.

Видео последнего боя Героя Украины Владимира Балюка:

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