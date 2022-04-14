Сержант Володмир Балюк з побратимами активно знищував роійських окупантів за допомогою протитанкових комплексів. На жаль, наш відважний захисник загинув у бою, а згодом посмертно був удостоєний звання Героя України.

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Останній бій "Балу"

АрміяInform вдалося опрацювати кадри останнього бою нашого воїна-десантника. На кадрах видно, як він влучним пострілом ліквідовує російських окупантів.

Відео останнього бою Героя України Володимира Балюка:

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