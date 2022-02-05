Командование Объединенных сил ВСУ отмечает вторую годовщину: мощное видео достижений

Командование Объединенных сил ВСУ 5 февраля отмечает вторую годовщину создания. По этому случаю военные опубликовали мощное видео с тренировок на земле, в море и в воздухе.

За каждой победой стоит конкретный человек

Командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравил военных с праздником. Генерал-лейтенант также рассказал обо всех достижениях органа за 2 года.

Рекомендуем Сценария 2014 года быть не может, – в Минобороны подтвердили готовность к наступлению России

2 года назад образовали командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Это ознаменовало переход на стандарты и структуры НАТО и соответствовало современным стратегиям и требованиям развития современного украинского войска,

– подчеркнул Наев.

Он добавил, что командование изучило опыт иностранных вооруженных сил и адаптировало его к своим условиям. Благодаря работе с партнерами, которые делятся своими наработками введение военных операции, наши военные сделали значительный шаг вперед.

Основой этого стал боевой опыт, полученный во время проведения АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Детали приветствия командующего

Наев пожелал всем военным крепкого здоровья, оптимизма, семейного уюта и безоговорочной веры в победу. "Пусть рядом с вами всегда будет надежная поддержка родных и боевых побратимов", – отметил генерал-командующий.

Кроме того, командование опубликовало ролик с мощными кадрами тренировок, которые они провели за 2 года.

Смотрите видео с приветствием командующего Объединенных сил:

Полный текст публикации командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке:

Уважаемые друзья – боевые побратимы и посестры!

Два года назад было образовано командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Это ознаменовало переход на стандарты и структуры НАТО и соответствовало современным стратегиям и требованиям развития современного украинского войска.

Нами проведена кропотливая работа по изучению опыта вооруженных сил ведущих стран мира и его адаптации. Благодаря тесному сотрудничеству с иностранными партнерами и советниками, которые делятся с нами своими наработками подготовки и проведения военных операций, мы сделали значительный шаг вперед, адаптируя новейшие подходы и стратегии к условиям развития и усовершенствования нашего командования.

Основой этого стал боевой опыт, полученный во время Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Хочу подчеркнуть, что за каждой победой или позитивным событием стоит реальный человек или подразделение. Спасибо за поддержку всем, кто практическими действиями, пониманием, конструктивными советами содействовал работе, а также выразить уверенность в том, что от совместных усилий зависит развитие как нашего командования, так и Вооруженных Сил Украины в целом.

Желаю всем вам, кто за это время прошел непростой путь становления, крепкого здоровья, добра, согласия, оптимизма, семейного уюта и безоговорочной веры в победу!

Пусть рядом с Вами всегда будет надежная поддержка родных и боевых товарищей!

Слава Украине!

Генерал-лейтенант Сергей Наев.