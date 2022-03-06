Командование оккупантов отобрало документы солдат и приказало тайно вывозить тела погибших
6 марта 2022 , 01:29Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Пропаганда Кремля перестала быть убедительной для россиян. Поэтому командование их армии приказало забирать документы у своих орков. А их тела увозят из страны тайно.
Подтверждают пренебрежение России к ценности своих людей документы, которые обнародовали 6 марта. Это был приказ, тремя днями ранее разосланный командующим оккупационных войск.
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий
новость дополняется...