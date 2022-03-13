В своей утренней сводке 13 марта Генштаб ВСУ отметил, что оккупанты продолжают терять личный состав. Поэтому для эффективного наступления им нужно пополнять ряды воинов.

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Воевать против Украины может состав Тихоокеанского флота России

Резервы россиян медленно сводятся к минимуму. Каждый день оккупанты либо пополняют скамьи "двухсотых", либо сдаются в плен, чтобы хотя бы маме позвонить. Поэтому военное командование не нашло лучшего решения, чем отправить на войну морскую пехоту из Тихоокеанского флота.

Речь идет о том, что в России планируют отправить на войну против Украины 1500 солдат из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский). Это, к слову, в 7 с лишним тысячах километров от Киева.

Что касается плена и русских военных в целом. Те оккупанты, которые имели дело с нашими ВСУ, эмоционально дестабилизированы. Неудивительно, что с каждым днем ​​продолжает расти количество случаев дезертирства, а также отказов выполнять приказы.