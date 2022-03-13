У своєму ранковому зведенні 13 березня Генштаб ЗСУ зазначив, що окупанти продовжують втрачати особовий склад. Тож, для ефективного наступу, їм потрібно поповнювати лави вояк.

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Воювати проти України може склад Тихоокеанського флоту Росії

Резерви росіян повільно зводяться до мінімуму. Щодня окупанти або поповнюють лави "двохсотих", або здаються в полон, щоб бодай мамі подзвонити. Тож військове командування не знайшло кращого рішення, ніж відправити на війну морську піхоту аж з Тихоокеанського флоту.

Мовиться про те, що у Росії планують відправити на війну проти України 1500 вояків зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський). Це, до слова, за 7 з лишком тисяч кілометрів від Києва.

Стосовно полону та й російських військових загалом. Ті окупанти, які мали справу з нашими ЗСУ, емоційно дестабілізовані. Тож не дивно, що з кожним днем продовжує зростати кількість випадків дезертирства, а також відмов виконувати накази.

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