Об этом пишут в одном из российских телеграмм-каналов, информирует 24 Канал.

Смотрите также Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 7 августа

Командование России просит родственников оккупантов купить мешки для трупов

В телеграм-канале пишут, что сбор открыт для родных военнослужащих из 1 батальона 2 роты, что следует из сообщений родственников в чате полка. Отмечается, что сумма сбора составляет 25 тысяч рублей.

"Добрый день, Уважаемые единомышленники! Никогда не думала, что придется собирать средства, еще и на мешки, но так получилось это факт! Срочный сбор! sos! Командование 5 Армии 394 полка 1 батальона 2-ой роты, обратилось за помощью в приобретении анатомических мешков для эвакуационной группы, необходимо срочно собрать 25 т.р. (тысяч рублей – 24 Канал), – сказано в сообщении.

В комментариях к переводам родственников российских захватчиков попросили писать: "на мешки".



В России командование просит родных вражеских захватчиков купить мешки для трупов / Скриншот с российского телеграм-канала