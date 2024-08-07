Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 7 августа.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 586370 (+1230) человек,

танков – 8429 (+8);

боевых бронированных машин – 16323 (+29);

артиллерийских систем – 16451 (+67);

РСЗО – 1138 (+0);

средств ПВО – 910 (+0);

самолетов – 365 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54);

крылатых ракет – 2421 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78);

специальной техники – 2759 (+21).



Потери врага на 7 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ