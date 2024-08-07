Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційногоо війська у війні проти України станом на 7 серпня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 586370 (+1230) осіб,
- танків – 8429 (+8);
- бойових броньованих машин – 16323 (+29);
- артилерійських систем – 16451 (+67);
- РСЗВ – 1138 (+0);
- засобів ППО – 910 (+0);
- літаків – 365 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54);
- крилатих ракет – 2421 (+1);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78);
- спеціальної техніки – 2759 (+21).
Втрати ворога на 7 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ