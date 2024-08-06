Лише за минулу добу було ліквідовано 1050 окупантів. Водночас загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять 585 140 осіб.
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Скільки бійців та техніки втратила Росія
- танків – 8 421 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 294 (+8) одиниць;
- артилерійських систем – 16 384 (+39) одиниць;
- РСЗВ – 1 138 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 910 (+0) одиниці;
- літаків – 365 (+0) одиниці;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36) одиниці;
- крилатих ракет – 2 420 (+6) одиниці;
- кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) одиниць;
- спеціальної техніки – 2 738 (+1) одиниць.
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ