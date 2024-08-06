Только за минувшие сутки было ликвидировано 1050 оккупантов. В то же время общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 585 140 человек.

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Сколько бойцов и техники потеряла Россия

танков – 8 421 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 16 294 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 16 384 (+39) единиц;

РСЗО – 1 138 (+0) единиц;

средств ПВО – 910 (+0) единицы;

самолетов – 365 (+0) единицы;

вертолетов – 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13 158 (+36) единицы;

крылатых ракет – 2 420 (+6) единицы;

кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;

подводных лодок – 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн – 22 148 (+54) единиц;

специальной техники – 2 738 (+1) единиц.

Потери врага по состоянию на 6 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ