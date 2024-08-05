На днях стало известно о повреждении 4 комплексов "Триумф" в Балаклаве во временно оккупированном Крыму. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона высказался о возможностях противника, – информирует 24 Канал.

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Российская ПВО – под прицелом

По словам спикера, захватчики уже убедились в том, что использовать акватории Черного и Азовского морей для них является опасным решением. В частности, Азовское море находится под постоянным огневым контролем Украины.

В то же время россияне в дальнейшем продолжают использовать сушу, в частности оккупированный Крым, для своих целей. Из-за этого их постигают проблемы.

Скажем, становится меньше систем противовоздушной обороны и других установок.

Периодически там утилизируются различные системы, и не только ПВО. Наносятся удары по различным объектам военной инфраструктуры.

Представитель ВМС добавил, что может казаться, будто у врага бесконечное количество установок. Однако это не так. Кроме оккупированного полуострова, на территории самой России становится меньше мощностей благодаря дронам.

Производство этих систем вооружения достаточно сложное, дорогостоящее и длительное. Бесконечными они точно не являются. В какой-то момент будет та соломинка, которая сломает хребет верблюду.

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Вспомним напоследок последнюю сводку Генштаба о потерях врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась 910 средств ПВО благодаря украинским защитникам.