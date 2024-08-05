Цими днями стало відомо про пошкодження 4 комплексів "Тріумф" у Балаклаві в тимчасово окупованому Криму. Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону висловився щодо можливостей противника, – інформує 24 Канал.

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Російська ППО – під прицілом

За словами спікера, загарбники уже пересвідчились в тому, що використовувати акваторії Чорного та Азовського морів для них є небезпечним рішенням. Зокрема, Азовське море перебуває від постійним вогневим контролем України.

Водночас росіяни надалі продовжують використовувати суходіл, зокрема окупований Крим, для своїх цілей. Через це їх спіткають негаразди.

Скажімо, стає менше систем протиповітряної оборони та інших установок.

Періодично там утилізуються різноманітні системи, і не тільки ППО. Завдаються удари по різноманітних об'єктах військової інфраструктури.

Речник ВМС додав, що може видаватися, ніби у ворога нескінченна кількість установок. Проте це не так. Окрім окупованого півострова, на території самої Росії стає менше потужностей завдяки дронам.

Виробництво цих систем озброєння достатньо складне, коштовне і тривале. Нескінченними вони точно не є. У якийсь момент буде та соломинка, яка зламає хребет верблюду.

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Згадаємо наостанок останнє зведення Генштабу щодо втрат ворога. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія позбулась 910 засобів ППО завдяки українським захисникам.