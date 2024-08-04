Фахівці пояснили, як змінилась ситуація на висотах Кая-Баш, де росіяни тримали С-400. До речі, ЗСУ вдарили по ворожій техніці ворога вночі проти 2 серпня.

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Що відомо про ураження С-400 у Балаклаві

До цього в складі комплексу було 4 пускові установки 5П85СМ та радіолокаційна станція 92Н6Е. На знімку можна помітити один радар 92Н6Е, ступінь пошкодження не встановлена, одну, імовірно, уражену пускову установку 5П85СМ та одну, імовірно, знищену пускову установку на тягачі,

– розповіли аналітики.

Вони пояснили, що дві інші пускові установки на знімку не помітні, проте, найімовірніше, – їх оперативно відтягнули.



Який вигляд мають позиції С-400 росіян / Фото "КіберБорошно"

До речі, росіяни вночі проти 2 серпня бідкались, що ЗСУ атакували тимчасово окупований Крим ракетами ATACMS.

Українські військові пояснили 3 серпня, що 4 пускові установки ЗРК "Тріумф" суттєво пошкодили підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних Сил України.