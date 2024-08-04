Про це в розмові з 24 Каналом зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук, вказавши, що Україна має на меті розбудову повноцінного флоту. Цей процес триває планово згідно з концепцією розвитку ВМС, незважаючи навіть на повномасштабну війну з Росією.

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Проводиться оснащення корвета "Гетьман Іван Виговський"

Нині здійснюється технічне оснащення озброєнням цього корвета й набір другої команди, бо перша вже проходить навчання. Цей проєкт Плетенчук називає довготривалим, адже Україна морська держава й повинна нею залишитися, враховуючи залежність від експорту. З його слів, економіка й бюджет України критично залежні від моря.

Під час будівництва корвета "Гетьман Іван Виговський" були внесені зміни, збільшена кількість систем озброєння, враховуючи досвід російсько-української війни на морі.

Там встановлене різноманітне найсучасніше озброєння, в тому числі те, яке вже себе зарекомендувало на нашому театрі бойових дій щодо знищення російських кораблів (ракетне протикорабельне озброєння, системи протидронової боротьби). Корвет укомплектовано на 50% більше озброєнням, ніж типові проєкти для Туреччини,

– зазначив Плетенчук.

На корветі "Гетьман Іван Мазепа" триває підготовка екіпажу

Зі слів речника ВМС України, на першому корветі продовжується підготовка екіпажу, буде відбуватись його злагодження, а це довгий процес. Однак, зі слів Плетенчука, незалежно від того, скільки він буде тривати, є інша суттєва проблема – закритий Босфор.

"Він закритий як для ворогів, так і для нас. В Туреччині екіпаж після навчання ще рік несе службу на таких корветах типу Ada, щоб команда стала єдиним злагодженим механізмом. Після цього буде відповідне оцінювання щодо сумісності з країнами-партнерами стосовно можливості виконувати спільні завдання", – пояснив Плетенчук.