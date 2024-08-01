Корабель спустили на воду у Стамбулі 1 серпня 2024 року. Заклали судно 18 серпня 2023 року.

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Що відомо про корабель "Гетьман Іван Виговський"

Сьогодні (1 серпня – 24 Канал) в Стамбулі (Туреччина) спущено на воду другий турецький корвет типу Ada "Гетьман Іван Виговський" (F-212) Військово-морських сил України,

– мовиться в повідомленні.

На заході були:

перша леді Олена Зеленська,

міністр оборони України Рустема Умєров,

командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа,

національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.



Український корабель спустили на воду в Стамбулі / Фото Clash Report

До речі, ще певний час корабель добудовуватимуть на плаву.

Ім'я "Гетьман Іван Виговський" Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ada у березні 2023 року.

Присвоїти корвету класу Ada Військово-морських сил Збройних сил України ім'я гетьмана Івана Виговського і далі іменувати цей корвет – корвет Гетьман Іван Виговський,

– мовилось в указі президента.

Тоді у документі відзначили, що корабель так назвали з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Як корабель спускали на воду в Туреччині: дивіться відео

Зверніть увагу! Перший в Україні корвет класу Ada "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду у жовтні 2022 року. Тоді ім'я кораблю також присвоїв Володимир Зеленський. Наразі він проходить ходові (державні) випробування в морі.