Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам французьких ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Путін втрачає по 1000 росіян в день

Останні тижні три – чотири вони (росіяни – 24 Канал) витрачають по 1000 людей на день. Поранених і вбитих. Вони неадекватні люди,

– сказав президент.

За словами Зеленського, кремлівський диктатор Владімір Путін за період повномасштабної війни має вбитими і пораненими понад 500 000 осіб.

Лідер країни зазначив, що захист України є обов'язком кожного українця, а інакше "нас просто зруйнують і заберуть все, що у нас є".

До слова, Генштаб кожного дня публікує статистику орієнтовних втрат російського війська. Так, станом на 1 серпня Генштаб зазначив, що загальні втрати серед особового складу ворога орієнтовно 579 490 осіб. Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1370.

Зазначимо, що в цьому інтерв'ю Зеленський також розповів, яке місто України наразі є головною ціллю для Росії. За словами президента, місто Покровськ, що на Донеччині, – головна ціль Росії на сьогодні, після того, як її наступ на Харків зазнав поразки.