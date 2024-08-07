Є і світлини того, що залишилося від складу боєприпасів.

Дивіться також Останнє ураження "Морозовська" – "гірка перемога українців": у Forbes пояснили, до чого тут США

Що пишуть про знищений Су-34

Відповідне відео поширив телеграм-канал russia no context. Згодом осінтери з каналу "Гарбуз" локалізували розташування літака.

Рештки Су-34 на "Морозовську": дивіться відео

В іншому ролику руїни показано ще ближче. Локацією вказують 48.31712, 41.77644.

Детальна зйомка спаленого винищувача

Кумедно, але росіяни стверджували, що літаки не пошкоджено. Очевидно, що літак повністю зруйновано, і це чудова новина. Але вражає і вибух, що спричинив цю руйнацію: небо просто спалахнуло вогнем.

Момент ураження літака на "Морозовську": яскравий ролик

Осінт-канал "Гарбуз" зіставив ці дані з інформацією, яку оприлюднило ГУР:

Що писали в розвідці про "Морозовськ"

Внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів,

– ішлося в повідомленні.

Також мовилося, що повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння, адже від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.



У ГУР констатували: чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.