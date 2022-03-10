Как и все украинцы, Роман Винтонов готов дать врагу по зубам.

Внимание В ноябре я надел черную форму – тогда мы знали, что Россия нападет, – Данилов

Я считаю, что мы должны защищаться, делать то, кто что может, чтобы отбить это нападение. Наше военное командование показало, что имеет отличные идеи, крутые замыслы, к которым россияне не готовы, а это значит, что победа все ближе и ближе,

– подчеркнул он.

Особое восхищение он выразил жителям Херсона, Мелитополя, Новой Каховки и всех городов, в которых временно находятся российские орки.

Вы очень круты, я не знаю, смог бы ли так без оружия, с флагами, выйти против оккупанта, четко выражать свою позицию, что они фашисты и гандоны – вы смогли! Вы вошли в историю и очень сильно вдохновляете нас,

– добавил Роман Винтонов.

Именно вы разбили мечты Кремля о цветах и ​​теплых встречах. Ваше мужество сегодня вдохновляет всю страну.



Подписывайтесь на телеграмм 24 канала , чтобы оперативно узнавать важные новости.