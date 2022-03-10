Як і всі українці, Роман Вінтонів готовий дати ворогу по зубах.

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Я вважаю, що ми мусимо захищатися, робити те, хто що може, аби відбити цей напад. Наше військове командування показало, що має чудові ідеї, круті задуми, до яких росіяни не готові, а це означає, що перемога все ближче і ближче,

– наголосив він.

Особливе захоплення він висловив мешканцям Херсону, Мелітополя, Нової Каховки та всіх тих міст, в яких тимчасово перебувають російські орки.

Ви надзвичайно круті, я не знаю, чи зміг би так без зброї, з прапорами, вийти проти окупанта, чітко висловлювати свою позицію, що вони фашисти і гандони – ви змогли! Ви ввійшли в історію і дуже сильно надихаєте нас,

– додав Роман Вінтонів.

Саме ви розбили мрії Кремля про квіти та теплі зустрічі. Ваша мужність сьогодні надихає всю країну.



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