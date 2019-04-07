Команду 24 канала наградили за объективное освещение событий на Востоке: видео

За доблесть, верность и объективное освещение событий на Востоке командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев наградил военных корреспондентов и операторов и всю команду 24 канала.

Военкоров Алексея Годзенко и Евгения Назаренко награждили отличиями "Казацкий крест" 1 степени, а операторов Павла Миронюка и Тимура Калиева медалями "За победу и верность".

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Символично, награждение состоялось на горе Карачун, потому что именно оттуда украинские телеканалы вещают на территорию Донбасса, в том числе, и оккупированную. Командующий ООС поблагодарил работников СМИ, работающих в зоне боевых действий.



Военкор 24 канала Алексей Годзенко



Награды для 24 канала



Командующий ООС Сергей Наев

Наша правда – она полная. Враг искажает информацию, он дает ее ошибочной. Украинцы привыкли к демократии. Они гордятся нашим демократическим устойчивым развитием. У нас ложь не пройдет. Украинский зритель, гражданин он всегда заметит, когда будет неправда,

– отметил командующий ООС Сергей Наев.

Видео: комментарий Сергея Наев



