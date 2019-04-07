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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Команду 24 канала наградили за объективное освещение событий на Востоке: видео

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      За доблесть, верность и объективное освещение событий на Востоке командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев наградил военных корреспондентов и операторов и всю команду 24 канала.

      Военкоров Алексея Годзенко и Евгения Назаренко награждили отличиями "Казацкий крест" 1 степени, а операторов Павла Миронюка и Тимура Калиева медалями "За победу и верность".

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      Символично, награждение состоялось на горе Карачун, потому что именно оттуда украинские телеканалы вещают на территорию Донбасса, в том числе, и оккупированную. Командующий ООС поблагодарил работников СМИ, работающих в зоне боевых действий.


      Военкор 24 канала Алексей Годзенко


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      Командующий ООС Сергей Наев

      Наша правда – она полная. Враг искажает информацию, он дает ее ошибочной. Украинцы привыкли к демократии. Они гордятся нашим демократическим устойчивым развитием. У нас ложь не пройдет. Украинский зритель, гражданин он всегда заметит, когда будет неправда,
      – отметил командующий ООС Сергей Наев.

      Видео: комментарий Сергея Наев


       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Сергей Наев Медиа СМИ Журналисты Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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