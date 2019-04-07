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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Команду 24 каналу нагородили за об'єктивне висвітлення подій на Сході: відео

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      За звитягу, вірність та об'єктивне висвітлення подій на Сході командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв нагородив воєнних кореспондентів та операторів і всю команду 24 каналу.

      Воєнкорів Олексія Годзенка та Євгена Назаренка нагороджено відзнаками "Козацький хрест" першого ступеня, а операторів Павла Миронюка та Тимура Калієва медалями "За звитягу та вірність".

      Читайте також: Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам: відео

      Символічно, нагородження відбулось на горі Карачун, бо саме звідти українські телеканали мовлять на територію Донбасу, в тому числі, і окуповану. Командувач ООС подякував працівникам ЗМІ, які працюють у зоні бойових дій.


      Воєнкор 24 каналу Олексій Годзенко


      Нагороди для 24 каналу


      Командувач ООС Сергій Наєв

      Наша правда – вона цілковита. Ворог перекручує інформацію, він дає її хибною. Українці звикли до демократії. Вони пишаються нашим демократичним сталим розвитком. У нас неправда не пройде. Український глядач, громадянин він завжди помітить, коли буде неправда,
      – наголосив командувач ООС Сергій Наєв.

      Відео: коментар Сергія Наєва 

      Матеріали воєнкора Олексія Годзенка читайте тут.
      Матеріали воєнкора Євгена Назаренка читайте тут.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Журналісти ЗМІ Медіа Сергій Наєв
      Джерело: 24 канал
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