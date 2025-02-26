Об увольнение Гнатова с должности стало известно с указа президента, сообщает 24 Канал.

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Гнатова уволили с должности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Соответствующий указ №148/2025 размещен на сайте в среду, 26 февраля.

Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности Командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины,

– говорится в документе.

Напомним, что Гнатова назначили на должность командующего Объединенными силами ВСУ в июне 2024 года. Тогда Владимир Зеленский уволил генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами. Ему на смену пришел Андрей Гнатов.

После начала полномасштабного вторжения Андрей Гнатов возглавил оборону Николаева и был одним из командующих, что отвечали за увольнение Херсонщины. Все, что известно об Андрее Гнатове, читайте в материале 24 Канала.